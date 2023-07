1 Der Esslinger Schulleiter Michael Burgemeister ist im Ruhestand. Foto: Ro/bin Rudel

Michael Burgenmeister hat die Schulkultur in und um Esslingen geprägt. Zum Abschied in den Ruhestand spricht der Rektor des Theodor-Heuss-Gymnasiums über den Wandel an den Schulen und des Lehrerberufs sowie über die Unterschiede zwischen G 8 und G 9.















31 Jahre lang war Michael Burgenmeister Lehrer, davon viele Jahre in der Schulleitung am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Esslingen. In dieser Zeit hat er viele Veränderungen miterlebt und durch Gremienarbeit in der Direktorenvereinigung Nordwürttemberg und im Landesschulbeirat mitgeprägt. Wir sprachen mit ihm über Folgen von Corona, eine heterogene Schülerschaft und Lust und Frust des Lehrerberufs.