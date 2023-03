Unfall bei Reichenbach Polizei rettet auf B10 angefahrenen Hund

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) zu einem Unfall: Ein Transporter erfasst einen entlaufenen Hund. Die Polizei bringt das Tier in eine Klinik und rettet ihm so offenbar das Leben.