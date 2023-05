Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart

1 Das sanierte und wiedereröffnete Theodor-Heuss Haus auf dem Killesberg Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Theodor-Heuss-Haus auf dem Killesberg wird standesgemäß mit einem Bürgerfest wiedereröffnet. Als Anlaufstelle für Demokraten ist es jederzeit einen Besuch wert, kommentiert Jan Sellner.















Theodor Heuss – Spitzname „Papa Heuss“ – hätte wohl auch als Touristiker seinen Weg gemacht. Schon in jungen Jahren schwärmte der spätere erste Bundespräsident in höchsten Tönen von der Stadt: „Gelt, Stuttgart gehört doch zu den wunderbarsten Punkten!“, schrieb der 22-Jährige an seine spätere Frau Lilly. Nichts gegen Brackenheim, wo Heuss herstammte, Stuttgart aber war . . . sein „Sehnsuchtsort“, wie OB Frank Nopper jetzt bei einem Festakt mit dem amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier betonte.