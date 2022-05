1 Sogar ein Zoo wurde im obersten Stock des Gymnasiums eingerichtet. Foto: Roberto Bulgrin

Eigene Unternehmen, eine eigene Währung und ein eigenes Parlament: Mit Theotopia haben sich die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums einen Staat nach ihren Vorstellungen geschaffen.















Auf dem Schulgelände des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Esslingen herrschte reges Treiben, verschiedene Stände mit bunten Plakaten standen in Reihe und der Geruch von frittiertem Essen lag in der Luft. In der Aula spielte das Schulorchester und die Textzeilen: „Theotopia unser Heimatland – hier stehen wir vereint“ läuteten den Start des Planspiels „Schule als Staat“ ein.