Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen: Bilingual bedeutet mehr als Grammatik pauken

1 Die Schüler der sechsten Klasse lernen die Fremdsprache spielerisch durch viele Vokabelspiele und Gruppenarbeit. Foto: Roberto Bulgrin

Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen wird für besonders qualifizierte Lehrkräfte und ein frankofones Schulklima ausgezeichnet. Schüler und ihre Lehrer berichten vom bilingualen Zug, in dem drei Fächer ganz auf Französisch unterrichtet werden.











Der Sechstklässler Tom Höfler träumt davon, als Lehrer in Frankreich zu arbeiten. Dafür leistet er schon fleißig Vorarbeit: An seiner Schule, dem Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), hat er sich für den bilingualen Französisch-Zug entschieden. Momentan lernen Tom Höfler und seine Mitschüler französische Vokabeln rund um Sportarten, Wetter und französische Kultur. Und vom nächstem Schuljahr an wird ihr erstes von drei Sachfächern komplett auf Französisch unterrichtet.