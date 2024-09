Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen: 50-Jahre Mensa: ein Grund zum Feiern

1 Stefan Pursche, Ulrike von Dellemann und Josefine Franke (von links) Foto: Barbara Scherer

Die Mensa im Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) feiert heute ihr 50-jähriges Bestehen. Ein ehrenamtliches Team kocht täglich mehr als 200 Essen für die Schüler und Schülerinnen. Das gibt es in dieser Form in Esslingen kaum noch.











Es duftet bereits verführerisch an diesem Vormittag. Putengeschnetzeltes in Sahnesoße steht auf dem Speiseplan, für die, die es vegetarisch möchten, wird Brokkoli in Rahmsoße angeboten. Stefan Pursche steht in der professionell eingerichteten Großküche und rührt die helle, orange gesprenkelte Soße durch, der Reis gart in einem Konvektomat. Pursche gehört zum Kochteam, das an diesem Tag die Aufgabe der Essenszubereitung in der Mensa des THG übernommen hat. „Kochvater“ Pursche wird unterstützt von Josefine Franke und Ulrike von Dellemann. Die beiden Frauen haben die Ausgabestationen vorbereitet, denn demnächst werden mehr als 200 Jungen und Mädchen in die Mensa strömen, sich ein Tablett schnappen und sich die Teller füllen lassen.