Der Wahlkampf zur OB-Wahl in Esslingen am 11. Juli biegt auf die Zielgerade ein. Am Dienstagabend findet noch einmal ein Kandidaten-Forum zu den Themen Soziales, Kirche und Bürokratie statt. Eingeladen haben die evangelische und katholische Kirche sowie die Eßlinger Zeitung. Die Veranstaltung wird ab 20 Uhr im Livestream übertragen.

Esslingen - In wenigen Tagen wählt Esslingen einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Die unabhängige Kandidatin, Gabriela Letzing, und ihre fünf Mitbewerber um den OB-Sessel im Esslinger Rathaus, Matthias Klopfer (SPD), Daniel Töpfer (CDU, FDP und Freie Wähler), Vittorio Lazaridis (Grüne), Martin Auerbach (Die Linke) und Gebhard Mehrle (parteilos) stellen sich am Dienstagabend noch einmal einer Diskussion.

Themen Soziales, Kirchen und Verwaltung

Eingeladen haben die evangelische und katholische Kirche sowie die Eßlinger Zeitung im Neuen Blarer. Los geht es um 20 Uhr. Die Themen: Soziales, Kirchen und Verwaltung/Bürokratie.

Die Diskussion wird wie bereits bei den weiteren Live-Foren zur OB-Wahl via Youtube in einem Livestream übertragen. Sie finden den Stream direkt oben in diesem Artikel anstelle des Artikelbilds.

Unter der Telefonnummer 07 11/39 69 73 40 ist zudem eine Anmeldung zur Präsenzveranstaltung möglich.