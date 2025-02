Thema Sicherheit in Nürtingen: Wie die Kommune ihre Belegschaft schützt

Versuchtes Tötungsdelikt in in Wendlingen Angreifer nach Schlägerei in Haft

Ein 36-Jähriger hat am Sonntag einen Bekannten am Wendlinger Bahnhof angegriffen und schwer verletzt. Beide leben in einer Unterkunft für Geflüchtete. Der Auslöser für den Streit ist noch unbekannt.