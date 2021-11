1 Susanne Fügel-Weiblen, Heinz Schätzle, Dietmar Rothmund und Irene Batzill (von links) im Ochsengarten. Foto:

Der Theaterverein Neuhausen plant ein neues Stück über die Römerzeit. „Domus Nova“ wird vom 20. bis 22. Mai 2022 im Ochsengarten aufgeführt. Allerdings braucht es noch weitere Mitspielerinnen und Mitspieler.















Von Petra Bail

Neuhausen - Wie aus der Zeit gefallen wirkt der Mann, der in ochsenblutrotem Umhang und Helm auf dem Kopf im novembertrüben Ochsengarten in Neuhausen steht. Mit Schild und Speer bewaffnet erinnert er an einen Römer. Unter der effektvollen Verkleidung steckt Heinz Schätzle, im Moment der erste Römer am Ort und Autor des neuen Schauspiels, das der Theaterverein Neuhausen vom 20. bis 22. Mai 2022 im Ochsengarten aufführen will. „Domus Nova – die Römer in Neuhausen“ lautet der vollständige Titel.