Theatertag der WLB: Schüler entwickeln selbst Theaterstücke: Alle Macht der Fantasie

1 Vier Esslinger Grundschulklassen haben mit ihren selbst entwickelten Stücken beim Theatertag der Württembergischen Landesbühne ihr Publikum begeistert. Foto: Tobias Metz/WLB

Gemeinsames Theaterspielen macht Kindern nicht nur Spaß, es macht auch stark. Vier Esslinger Grundschulklassen zeigen ihre selbst entwickelten Stücke beim Theatertag der WLB.











Link kopiert

Sie gehen in die dritte oder vierte Klasse, sie stehen auf der großen Bühne der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) und sie spielen vor ihren Mitschülern, Lehrern und Familien. Die Theaterstücke haben sie mit Freizeit- und Theaterpädagoginnen selbst entwickelt, in Szene gesetzt und fast ein halbes Jahr lang geprobt: Vier Esslinger Schulklassen haben beim Grundschultheatertag der WLB ihr Publikum bestens unterhalten. Vom Theaterspielen profitieren die Jungen und Mädchen – und gemeinsam hatten sie jede Menge Spaß.

Seit Januar haben die Schülerinnen und Schüler der Herder-, der Pliensauschule und der Grundschulen in Zell und Mettingen mit ihren Freizeitpädagoginnen während der nachmittäglichen Ganztagsbetreuung an ihren Theaterstücken gearbeitet. Unterstützung gab es durch jeweils eine Theaterpädagogin. „Das ist für die schulischen Kräfte wie eine Fortbildung in Sachen Theaterarbeit. Sie erhalten Handwerkszeug, lernen theaterpädagogische Methoden, Spiele und szenische Elemente kennen. Wir möchten sie ermutigen und stärken, dass sie so ein Theaterprojekt auch wieder einmal anbieten“, betont Rebecca Kenner, Bildungsplanerin im Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung der Stadt Esslingen.

Inspiration durchs Theaterstück„Gespensterjäger auf eisiger Spur“

Bei einem Besuch in der Esslinger Villa Merkel in der Ausstellung von Ramazan Can, die sich mit dem Thema Heimat und Herkunft auseinandersetzte, haben sich die Acht- und Neunjährigen Gedanken darüber gemacht, was für sie selbst Heimat bedeutet. „‚Impuls – Idee – Spiel‘, das ist für mich die Theaterformel. In der Ausstellung gibt’s den Impuls. Im Gespräch entstehen die Ideen. Und dann spielt man für sich und für andere“, betont Tobias Metz, leitender Theaterpädagoge an der Württembergischen Landesbühne, der das Projekt geplant und organisiert hat.

Rebecca Kenner vom Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung der Stadt Esslingen und die beiden Theaterpädagogen Tobias Metz und Sabine Berlin (von links) haben das Grundschultheaterprojekt auf die Beine gestellt. Foto: gw

Einen weiteren Impuls gab’s für alle teilnehmenden Kinder beim WLB-Besuch, wo sie sich vom Theaterstück „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ anregen ließen: „Da kommen wunderbare inszenatorische Mittel zum Einsatz, da geht es um ganz viel Schleim, da werden mit tollen Gerätschaften Geräusche erzeugt – das hat die Kinder sehr inspiriert, wie sie ihr eigenes Stück gestalten konnten“, erzählt Sabine Berlin, eine der Theaterpädagoginnen.

Ihre Gruppe habe beim Workshop in der Villa Merkel einen riesigen Rahmen gebaut, der gemeinsam in der S-Bahn in die Schule geschafft und dort mit Goldfarbe angesprüht wurde: „Das war der Rahmen, durch den sie auf der Bühne aus ihrem Spielzimmer in eine andere Welt eingetreten sind – ein klassisches Theatermotiv.“ Jede der vier Gruppen hat sich ein eigenes Stück ausgedacht. Dabei war ihnen besonders wichtig, dass ihr Stück „nicht langweilig, sondern spannend und unterhaltend“ sei, erzählt Sabine Berlin: „Da gab’s zum Beispiel einen Vulkan, der Essen ausspuckt, der aber plötzlich nicht mehr funktioniert, weil eine böse Macht ihre Finger im Spiel hat. Und dieser bösen Macht muss dann das Handwerk gelegt werden.“

Die Kinder erfahren: Mein Wortwird gehört, ich werde gesehen

Bei den Proben und auf der Bühne musste manch einer über seinen Schatten springen: „Vor anderen Menschen zu sprechen, bedeutet, die Stimme zu erheben, laut und deutlich zu artikulieren. Und plötzlich erfahren die Kinder: Mein Wort wird gehört, ich werde gesehen“, betont Tobias Metz den persönlichkeitsbildenden Aspekt des Theaterspielens. Das Selbstbewusstsein wachse, Kinder lernten sich und andere beim Theaterspiel besser kennen, bemerkt Sabine Berlin immer wieder: „Sie diskutieren miteinander, was in der Geschichte passieren könnte.

Sie trauen sich, ihre Ideen und ihre Meinung zu äußern. Sie lernen, Impulse aufzunehmen, zu verarbeiten und im Stück widerzuspiegeln. Sie wachsen in der Gruppe zusammen und stehen füreinander ein.“ Tobias Metz erwähnt einschlägige empirische Studien: „Sie belegen, dass Kinder nach solchen Theaterprojekten plötzlich längere Konzentrationsphasen auch im Unterricht haben. Wir leben in einer stark digitalisierten Welt. Da sind solche analogen Erfahrungen wie das Theaterspielen enorm wichtig.“

Für Sabine Berlin ist es immer wieder schön, zu sehen, wie die Kinder beim Theaterspielen aufleben: „Hier können sie etwas selber bestimmen. Und sie erfahren: Ich brauche gar keine Kostüme oder Kulissen. Die Macht der Fantasie reicht aus, wir können uns einfach etwas ausdenken. Alles, was man braucht, um eine tolle Geschichte zu erzählen, trägt man in sich.“ Und hinterher seien alle „stolz wie Oskar“, wenn sie auf der Bühne Applaus für ihr Stück und ihren Auftritt bekommen, hat Rebecca Kenner beobachtet: „Gerade Kinder, die vielleicht nicht so oft Erfolgserlebnisse haben, können sich dann mit Mitteln des Theaters ausdrücken. Das nehmen sie mit und das stärkt sie.“

Erfolgreiches Projekt

Selbstständig

Die Dritt- und Viertklässler haben sich ihre Stücke selbst ausgedacht und sie selbst entwickelt: „Die Substanz des Stückes ist von den Kindern. Wir Theaterpädagogen sorgen dann für eine dramaturgische Form, machen ein Bühnenstück daraus und schreiben Dialoge. So spielen die Kinder ihr eigenes Stück, das man ganz flexibel an die Wünsche und Bedürfnisse der Gruppe anpassen kann“, erläutert Theaterpädagogin Sabine Berlin.

Niederschwellig

Das WLB-Theaterprojekt an Grundschulen wende sich ausdrücklich auch an Kinder aus eher bildungsfernen Familien, betont Rebecca Kenner, Bildungsplanerin im Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung der Stadt Esslingen: „Wir möchten bewusst auch Kinder in den Blick nehmen, die sonst mit ihrer Familie nicht ins Theater oder ins Museum gehen. Kulturelle Bildung, niederschwellig erreichbar, ist wichtig.“

Gefördert

Das Projekt „Impuls – Idee – Spiel“, das ein begeisterndes Finale beim Grundschultheatertag an der WLB feierte, wurde gefördert von „Wege ins Theater“, einem Projekt der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche (ASSITEJ) im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.