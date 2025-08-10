Theatertag der WLB: Alle Macht der Fantasie
1
Vier Esslinger Grundschulklassen haben mit ihren selbst entwickelten Stücken beim Theatertag der Württembergischen Landesbühne ihr Publikum begeistert. Foto: Tobias Metz/WLB

Theaterspiel macht Kindern Spaß – und es macht stark, in vielerlei Hinsicht. Vier Esslinger Grundschulklassen zeigen ihre selbst entwickelten Stücke beim Theatertag der WLB.

Sie gehen in die dritte oder vierte Klasse, sie stehen auf der großen Bühne der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) und sie spielen vor ihren Mitschülern, Lehrern und Familien. Die Theaterstücke haben sie mit Freizeit- und Theaterpädagoginnen selbst entwickelt, in Szene gesetzt und fast ein halbes Jahr lang geprobt: Vier Esslinger Schulklassen haben beim Grundschultheatertag der WLB ihr Publikum bestens unterhalten. Vom Theaterspielen profitieren die Jungen und Mädchen – und gemeinsam hatten sie jede Menge Spaß.

