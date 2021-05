1 Foto: Gaby Weiß

Ihre Produktionen darf die Theaterspinnerei Frickenhausen derzeit im Saal nicht zeigen. Doch Not macht erfinderisch: Mit einer „Chaise Culturelle“ bietet Intendant Jens Nüßle ein coronakonformes Hörspiel-Erlebnis für Zwei.

Frickenhausen - Corona setzt auch den Machern der Theaterspinnerei in Frickenhausen zu: Das Spiel vor Publikum in geschlossenen Räumen ist untersagt, die letzte reguläre Produktion im Saal musste Pandemie-bedingt ebenso abgesetzt werden wie der eigens entwickelte Audio-Spaziergang unter freiem Himmel, der großen Anklang gefunden hatte. Weil das Team des kleinen privaten Theaters jedoch nicht tatenlos zusehen möchte, wie sein Lebenstraum vom Virus und seinen Folgen schachmatt gesetzt wird, haben die engagierten Theaterleute nun ein neues, „inzidenz-unabhängiges“ Format entwickelt: Zwei Personen aus einem Haushalt nehmen in der „Chaise Culturelle“ Platz und lassen sich vom Intendanten Jens Nüßle höchstpersönlich in dieser Fahrrad-Rikscha kutschieren – die idyllische Landschaft vor Augen, über Funk-Kopfhörer das musikalisch-literarische Hörspiel „Himmel über Hölderlin“ im Ohr.