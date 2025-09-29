Theaterhaus Stuttgart: Ihre Kleider machten Leute – zum Tod von Gudrun Schretzmeier

Ihre Kleider machten Leute – zum Tod von Gudrun Schretzmeier

1 Poesie, Schönheit, Realismus – das war ihr Dreiklang: Gudrun Schretzmeier (1941–2025) Foto:

Sie war eine der besten Kostüm- und Bühnenbildnerinnen für Film, Theater, Tanz und Mitbegründerin des Theaterhauses. Jetzt ist Gudrun Schretzmeier im Alter von 84 Jahren gestorben.











Zuletzt hat man sie nur noch selten gesehen, da war sie bereits von der Krankheit gezeichnet. Lebensfroh und den Menschen zugewandt blieb sie auch in dieser schwierigen Zeit, ganz so, wie man sie noch aus früheren Begegnungen kannte, als sie vor Vitalität strotzte und eine Herzlichkeit versprühte, die sich wie eine Umarmung anfühlte.