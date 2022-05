1 LIMA ist prima fürs Klima: LIMA-Chef Andreas Weiner (vorne rechts, neben ihm WLB-Intendant Marcus Grube) geht im Einsatz für den Klimaschutz nicht so schnell die Puste aus. Foto: Roberto Bulgrin

Mit einem Staffellauf durch ganz Deutschland setzen sich 47 Theater und Theaterfestivals für den Klimaschutz ein. Am Mittwoch übernahmen die Esslinger WLB und das LIMA den Stab.















Knut Spangenberg gab sich skeptisch. „Ganz werden wir das Ziel nicht schaffen“, sagte der Dramaturg der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Wäre ja auch ein bisschen viel verlangt von der WLB, in Alleinregie die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Theatermann Spangenberg hat’s freilich bescheidener gemeint: Das Ziel war in diesem Fall nicht ganz so global, sondern Plochingen. Zwölf Kilometer. Dort endete die Esslinger Teilstrecke beim bundesweiten Theater-Staffellauf fürs Klima unter dem Motto „Auf die Plätze! Endlich! Los!“ Am Ende habe das WLB-Team drei Kilometer zurückgelegt, sagt Spangenberg. „Vier!“, protestiert seine Kollegin Barbara Schöne­berger.