Theater in Plochinger: „...worin noch niemand war – Ein Heimatabend“ mit dem Tübinger LTT

1 „Was ist Heimat?“ – Diese Frage stellt nicht nur das LTT-Ensemble aus Tübingen. Foto: Martin Sigmund/oh

Jörn Klare ist durchs Ländle gereist, hat sich umgeschaut und umgehört. Daraus entstanden ist „Ein Heimatabend“, den das LTT Tübingen in die Plochinger Stadthalle bringt.











Am Donnerstag, 19. Februar, von 20 Uhr an ist das Landestheater Tübingen mit dem Schauspiel „...worin noch niemand war – Ein Heimatabend“ zu Gast in der Plochinger Stadthalle.

Was ist Heimat? Ist Heimat in einer globalisierten Welt noch wichtig? Wer darf wann von Heimat sprechen und wer vielleicht nicht einmal dort sein? – Im Sommer 2024 begibt sich Autor Jörn Klare auf eine Reise quer durchs „Ländle“, an dessen Grenzen und darüber hinaus. Im Kontakt mit Land und Leuten will er erfahren, was die Menschen hier umtreibt und was sie bewegt. Es geht um Liebe zur Heimat, den Kampf mit dieser und immer wieder die Frage, was genau das sein soll: Heimat?

Ein gegenwärtiges theatrales Porträt unserer Region

Als reisender Schreiber macht Klare seine Recherche zum Ausgangspunkt eines Theaterabends, der nationalen Identitätsbegriffen ebenso wie Marketingslogans entsprungenen Verballhornungen wie „The Länd“ entgegentritt. Der Autor hat an ein gegenwärtiges theatrales Porträt unserer Region erarbeitet.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Plochingen-Info. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0 71 53/70 05 250 entgegengenommen.