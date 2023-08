1 Hereinspaziert in die Alte Mühle in Filderstadt-Bonlanden. Foto: Horst Rudel

Mit drei Theateraufführungen geht das Kultur- und Kommunikationszentrum Alte Mühle in Filderstadt-Bonlanden in die restlichen Monate dieses Jahres. Der Auftakt ist am 23. September mit dem Stück „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer: Drei Schauspieler führen genüsslich vor, was bei einem Paartherapeuten so alles schiefgehen kann. Gespielt wird das vom Tournee-Theater Stuttgart, ein gern gesehenes Ensemble in Bonlanden.

Viel Musik

Weiter geht es am 17. November mit „Wer ist Walter“ von Ariane Koch. Das ist vor allem eine Collage für fünf Schauspieler mit viel Musik, Performance und popkulturellen Zitaten, jede Aufführung schaut anders aus. Auch diese Theatergruppe ist beliebt in der Alten Mühle. Mit ziemlich wilder Musik geht es in den Jahreswechsel: „Great Balls Of Fire“ heißt das Programm am 28. Dezember. Der Schauspieler Justin Hibbe vom Landestheater Tübingen erzählt die Geschichte von Jerry Lee Lewis, natürlich mit viel Rock ’n’ Roll.

Das ist Kultur

Aber auch sonst ist in der Alten Mühle viel los. Rolf Gommel, zuständig für das Programm: „Eigentlich ist bei uns jedes Wochenende etwas geboten. In diesem Jahr kommen wir auf etwa 80 Veranstaltungen.“ Da dies alles ehrenamtlich gemacht wird, ist das eine ordentliche Leistung. „Wir wollen schon abbilden, was zum Kulturbegriff gehört“, so Gommel. Das meint unter anderem Podiumsdiskussionen, Lesungen, Konzerte, eine freie Bühne für den Nachwuchs und Präsentation von Hilfsprojekten für Afrika. Und es gibt Veranstaltungsreihen wie Tanztee oder Disco. In einer Extra-Reihe kommen vor allem die Heavy-Metal-Fans auf ihre Kosten.