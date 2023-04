9 Im Kunstdruck Central Theater im Roßmarkt 9 in Esslingen wird unter anderem das Stück „Der Vorname“ aufgeführt, in dem zwischen Elisabeth (hier gespielt von Lisa-Marie Ramsbeck) und ihren Gästen ein Streit über Kindernamen entbrennt. Foto: Philipp Falser

Ob Sprechtheater, Musiktheater oder Figurentheater – die Möglichkeiten dieser Kunstform sind vielzählig. An diesen neun Bühnen im Landkreis Esslingen findet jeder für sich die passende Unterhaltung.















Link kopiert

Der Grundstein für das Theater, wie wir es heute kennen, wurde im antiken Griechenland gelegt. Seitdem hat sich vieles verändert, das Theater ist aber noch immer eine beliebte Form der Unterhaltung. Im Landkreis Esslingen gibt es Bühnen unter freiem Himmel oder in Kellergewölben, mit Ensembles an Schauspielern, Einzelkünstlern oder auch Figuren – ein Überblick über die Theater.

Kunstdruck Central Theater Im Roßmarkt 9 in Esslingen wurde 2013 zum ersten Mal Schauspiel auf die Bühne gebracht. Im Gebäude eines der ältesten Kinos in Deutschland führt das freie Theater regelmäßig Stücke auf. Einzelne Produktionen werden auch in Esslingen unter freiem Himmel aufgeführt.

Filderbühne Der Verein „Die Filderbühne e. V.“ wurde 1977 gegründet. Die Stücke werden im Musikpavillon in Plattenhardt im Weilerhau 3 in Filderstadt aufgeführt. Mit dem Motto, dass jeder sich so einbringt, wer er will und kann, lassen die etwa 50 Mitglieder hier ihrer Kreativität freien Lauf.

Lima-Theater Im kleinsten Theater in der Region Stuttgart wird Illusion Realität. Die mittelalterliche Hauskapelle in der Landolinsgasse 1 in Esslingen ist seit 1984 der Spielort des Lima-Theaters. Im Figurentheater wird beweglichen Skulpturen Leben eingehaucht und damit eine besondere Art des Theaterspiels erzeugt.

Theater unter den Kuppeln Im Gräbleswiesenweg 32 in Leinfelden-Echterdingen werden Besuchern seit den 1980er Jahren Saal- und Freilichtaufführungen geboten. Außerdem gehören auch Musical, Kinder- und Jugendtheater und Tanz und Musik zum Repertoire des Theater unter den Kuppeln.

Kabarett der Galgenstricke Herbert Häfele und Erich Koslowski sind „die Galgenstricke“. Der Galgenstrickkeller in der Webergasse 9 in Esslingen wurde 1985 eröffnet und bietet seitdem verschiedene Kabarettstücke zum Lachen und Nachdenken.

Theater im Schlosskeller Livemusik, Theater, Kabarett und Jazzfrühschoppen – das ist das wird Besuchern in der Schlossgartenstraße 3/1 in Nürtingen geboten. Der Theaterverein des Theater im Schlosskeller organisiert seit 1996 Aufführungen im historischen Gewölbe.

Württembergische Landesbühne Esslingen Einst als „Schwäbische Volksbühne“ gegründet, ist die Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) in der Strohstraße 1 in Esslingen mit 461 Plätzen eines der bekanntesten Schauspielhäuser in der Region. Jedoch wird nicht nur im Theater selbst gespielt, beispielsweise führt die WLB auch Klassenzimmerstücke in Schulen auf.

Naturtheater Grötzingen Auf dem Grötzinger Galgenberg wird seit 1954 Theater gespielt. In der Alten Poststraße 18 in Aichtal steht eine der ersten Freilichtbühnen in Baden-Württemberg. In der Spielzeit von Mitte Juni bis Mitte August werden in jedem Jahr ein Kinderstück und ein Erwachsenenstück aus eigener Produktion sowie mehrere Gastspiele gezeigt.

Theaterspinnerei Das multimediale Theater in der Bahnhofstraße 1 in Frickenhausen bietet im alten Bahnhof Platz für circa 70 Besucher. Die Theaterspinnerei kann auf 22 Jahre Theaterarbeit und 24 Produktionen zurückblicken. Neben der eigenen Spielstätte werden auch besondere Orten wie ein Steinbruch oder der Wald für die Aufführungen genutzt.