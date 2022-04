1 Kopfhörer machen es hörbehinderten Menschen möglich, dem Bühnengeschehen zu folgen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Kopfhörern, Programmen und Getränkekarten in Braille-Schrift und mehr ermöglicht das Kunstdruck Central Theater Menschen mit Handicap Kulturgenuss.















Link kopiert

Von Anfang an und überaus zielstrebig arbeitet das Team des Esslinger Kunstdruck Central Theaters daran, dass der Theaterbesuch für jedermann möglich ist und dass auch in ihrer Gehfähigkeit eingeschränkte Menschen, Blinde und Sehbehinderte, Menschen mit Hör- oder psychischer Beeinträchtigung an den kulturellen Veranstaltungen in dem kleinen Theater am Rossmarkt teilnehmen können. Ob bauliche Maßnahmen, technische Hilfen, ein erklärendes Symbolsystem oder ein umfangreicher Bereich „Barrierefreiheit“ mit kurzen Filmen auf der Webseite – die jungen Theaterleute haben vieles bereits umgesetzt. Das selbst gesteckte Ziel der Teilhabe für tatsächlich alle Interessierten haben sie aber noch nicht erreicht.