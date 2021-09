1 Daniel Craig (l) im Gespräch mit Herzogin Kate bei der Weltpremiere des neuen James Bond Films "No Time To Die". Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa Foto: dpa

Es gibt ein Leben nach dem Agenten 007. Schauspieler Daniel Craig spielt demnächst am Broadway in New York den «Macbeth».















New York - Nach seinem Abschied als James Bond kehrt der britische Schauspieler Daniel Craig (53) an den New Yorker Broadway zurück.

Craig werde gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga (39) die Hauptrollen in einer Inszenierung von Shakespeares "Macbeth" übernehmen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Vorstellungen sollen im März beginnen.

Craig war zuvor schon mehrfach am Broadway aufgetreten, unter anderem 2013 gemeinsam mit Ehefrau Rachel Weisz in dem Stück "Betrayal". Am Dienstag hatte Craig die Weltpremiere seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers "Keine Zeit zu sterben" gefeiert. Der Film kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-417204/4