„The Voice Kids“ auf Sat.1: Stuttgarterin Malya schafft es ins Finale

1 Malya aus Stuttgart ist im Finale von „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Seven.One

Was für eine Reise für die 11-jährige Malya aus Stuttgart: Sie hat es im Team von Michi Beck und Smudo in das Finale von „The Voice Kids" geschafft.











Mit den sogenannten „Sing Offs“ startet die letzte Phase vor dem Finale von „The Voice Kids“. Das heißt für die Coaches, dass sie sich zwischen den fünf Talenten in ihren Teams für zwei entscheiden müssen. Im Team Fanta ist Malya aus Stuttgart dabei. „Malya ist ein 360 Grad Sonnenschein“, sagt Smudo über das Gesangstalent. Für die Elfjährige geht nun ein Traum in Erfüllung: Schon das Prozedere, bis man als Kandidatin bei den „Blind Auditions“ teilnehmen kann, ist nicht nur lang, sondern auch ein großer Wettbewerb.

Als Malya dann „I’m Outta Love“ in den Studios in Berlin-Adlershof singt, drehen sich alle vier Coaches um. Und sie hat die luxuriöse Position, sich ein Team aussuchen zu dürfen. Und: Die Stuttgarterin geht zu den Exil-Schwaben Michi und Smudo. Dann setzt sie sich in den Battles gegen zwei weitere Teilnehmerinnen durch.

In den „Sing Offs“ geht es darum zu zeigen, wie man sich weiterentwickelt hat

In den „Sing Offs“ bieten die Talente ihren Song aus den „Blind Auditions“ dar, um zu zeigen, wie sie sich verbessert haben. Malya singt also einmal mehr Anastacias „I’m Outta Love“, wie hier bei den „Blind Auditions“.

Michi Beck spricht begeistert von der „Schwabensoulröhre Malya“. Und das Team Fanta entscheidet sich schlussendlich für Malya und Frida, mit denen sie ins Finale gehen. Bereits zwei Mal haben Michi und Smudo „The Voice Kids“ gewonnen, und sie wollen das Triple holen.

Außerdem treten an: Erika und Jakob für das Team Wincent, Maris und Anand für das Team Lena, sowie Madeleine und Lana für Team Alvaro.

Das Finale wird am Freitag, 17. Mai um 20.15 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt.