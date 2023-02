1 Von links: Die Coaches der Sat.1-Show „The Voice Kids“ Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo. Foto: dpa/Julian Essink

Die elfte Staffel der Musikshow „The Voice Kids“ startet im März. Dabei werden die die jungen Talente von ihren Idolen überrascht.















In der elften Staffel der Musikshow „The Voice Kids“ werden die jungen Talente von ihren Idolen überrascht - darunter Fußball-Nationalspieler Marco Reus, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und die TikTok-Stars Elevator Boys. Das gab der Sender Sat.1 am Freitag bekannt. Die neue Staffel startet am 10. März (20.15 Uhr).

Ansonsten setzt die Show auf bewährtes Personal. Als Coaches sind erneut Popsängerin Lena Meyer-Landrut (31) und ihre Kollegen Wincent Weiss (30), Alvaro Soler (32) sowie Smudo (54) und Michi Beck (55) von den Fantastischen Vier dabei.

Die Dreharbeiten der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren haben bereits im November in Berlin begonnen. In diesem Jahr wollen auch Talente aus Irland, England, Belgien, der Ukraine oder Spanien ins Finale einziehen.