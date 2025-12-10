The Taste: Wer ist im Finale?

Folge 8 markiert den letzten Schritt vor dem großen Finale. Acht Löffel werden noch einmal zum Prüfstein: erst für die Coaches selbst, dann für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten.

Das Halbfinale kombiniert Nostalgie, hohes Tempo und große Präzision. Am Ende stehen sieben Finalplätze fest – einer davon wird erst im allerletzten Moment vergeben.

Frank Rosin ist „zurück“ bei The Taste

Frank Rosin kehrt zurück – und das nicht leise. Der „Godfather of Schmackofatz“ ist als Gastjuror im Halbfinale dabei. Der 58-Jährige prägte die Show zwölf Staffeln lang als Juror und ist nun bereits zum zweiten Mal als Gastjuror zurück am Löffel. Sein Wiedersehen mit der „The Taste“-Küche öffnet das Halbfinale – und sorgt sofort für Druck.

Wer gewinnt das Coach-Battle?

Treten im Coach-Battle direkt gegeneinander an: Elif Oskan und Tim Raue. (Foto: Joyn/ Benedikt Müller)

Zum Auftakt müssen die Coaches selbst an den Herd. Rosin bewertet ihre Löffel im Coach-Battle – ein seltenes Format, bei dem ausnahmsweise die Profis gegeneinander antreten. Der Einsatz ist hoch: Die Plätze 1 und 2 dürfen jeweils einen Platz im Finale direkt vergeben.

Die Aufgabe ist typisch Rosin: Jeder Coach kocht einen Löffel, der zu einem seiner legendären Outfits aus früheren Staffeln passt. Die Teams beraten fünf Minuten mit, dürfen aber nicht mitkochen.

Die Outfit-Lose:

Tim Raue: Hawaiihemd

Hawaiihemd Elif Oskan: Lässiges Freizeitoutfit

Lässiges Freizeitoutfit Steffen Henssler: Smoking

Smoking Alexander Herrmann: Weihnachtspulli

Die Löffel:

Steffen Henssler (Smoking): Surf and Turf mit Rinderfilet, Garnele, Wachtelei, Sauce Béarnaise, Kartoffel

Surf and Turf mit Rinderfilet, Garnele, Wachtelei, Sauce Béarnaise, Kartoffel Alexander Herrmann (Weihnachten): Köfte mit Rotkohl, Joghurt, Pistazie, Minze

Köfte mit Rotkohl, Joghurt, Pistazie, Minze Tim Raue (Hawaiihemd): Ceviche vom Lachs, Süßkartoffel, Ananas, Mango, Finger Lime

Ceviche vom Lachs, Süßkartoffel, Ananas, Mango, Finger Lime Elif Oskan (Freizeitlook): Himbeersorbet, dunkle Schokolade, Crumble, Himbeere

Rosin kürt Tim Raues Löffel zum stärksten. Der schickt Pako ins Finale – er hat bislang sechs Sterne gesammelt und liegt damit vor Teamkollegin Anne.

Platz zwei geht an Elif Oskan, die mit ihrem Dessert überzeugt. Da Team Blau nur noch Jenny im Rennen hat, zieht sie automatisch ins Finale ein. Jenny sammelte bislang vier goldene Sterne.

Duell-Kochen mit Rosina Ostler

Alexander Herrmann (Mitte) darf sich nach dem Duell-Kochen freuen. (Foto: Joyn/ Benedikt Müller)

Nach dem Coach-Battle verabschiedet sich Rosin. Die zweite Hälfte der Folge übernimmt Rosina Ostler, Zwei-Sterne-Köchin und frühere „The Taste“-Finalistin aus Staffel 2. Sie startete damals als Hobbyköchin im Team Herrmann – heute leitet sie das Restaurant „Alois“ im Dallmayr in München. Für die Kandidaten ist sie sowohl Inspiration als auch harte Kritikerin.

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten treten in drei floralen Duellen gegeneinander an. Ostler bringt süß eingelegte und süß-sauer gepickelte Blüten mit – das Motto: „Flower Power“.

Die Duelle:

Anne vs. Leo: Rose

Rose Sandra vs. Carmen: Lavendel

Lavendel Criss vs. Cyrill: Orangenblüte

Orangenblüte

Criss: Jakobsmuschel, Karotte, Mayonnaise, Tempura, Orangenblüte

Cyrill: Forelle, Apfel, Sellerie, Frühlingslauch, Orangenblüte

Sieg: Cyrill – er zieht ins Finale ein.

Rose

Anne: Schwein, Blumenkohl, Rettich, Himbeere, Crème Fraîche, Rose

Leo: Perlhuhn, Rhabarber, Romanasalat, Gurke, Rose

Sieg: Leo – damit kommt Herrmanns Team Gelb geschlossen ins Finale.

Lavendel

Carmen: Jakobsmuschel, Blumenkohl, Kartoffel, Zwiebel, Lavendel

Sandra: Steak, Aprikose, Karotte, Erdnuss, Lavendel

Sieg: Sandra – damit bleibt Team Grün im Rennen.

Entscheidungskochen

Carmen (l.) und Coach Steffen Henssler (Mitte) haben Spaß. (Foto: Joyn/ Benedikt Müller)

Für Anne, Criss und Carmen geht es in eine letzte, entscheidende Runde. Zwei von ihnen erhalten die restlichen Finaltickets.

Das Thema: Tee. Ostler erinnert an ihre eigene Finalniederlage mit „Tomate und Schwarztee“ – ein Hinweis darauf, wie anspruchsvoll das Aromenspiel ist.

Die zugelosten Sorten:

Carmen: Jasmintee

Criss: Earl Grey

Anne: Chinesischer Rauchtee

Die Löffel:

Carmen: Kabeljau, Kohlrabi, Erbse, Apfel, Jasmintee

Kabeljau, Kohlrabi, Erbse, Apfel, Jasmintee Criss: Dumpling, Pfifferling, Aprikose, Pistazie, Röstzwiebel, Earl Grey

Dumpling, Pfifferling, Aprikose, Pistazie, Röstzwiebel, Earl Grey Anne: Räuchertofu, Spitzkohl, Tzatziki, Salat, chinesischer Rauchtee

Ostlers Urteil fällt klar aus:

Bester Löffel: Criss – er zieht als sechster Kandidat ins Finale.

– er zieht als sechster Kandidat ins Finale. Platz 2: Anne – damit ebenfalls im Finale.

Damit scheidet Carmen aus Team Grün aus. Sie nimmt es mit Humor. Als sie ihren Coach Steffen Henssler im Arm hält, scherzt sie: „Guck mal, ich hab einen Trostpreis.“ Henssler drückt seinen Stolz aus und betont: „Carmen ist ein Hidden Champion.“ Obwohl die Albstädterin keinen einzigen goldenen Stern erkochte, hat sie es bis ins Halbfinale geschafft. Auch Carmen zeigt sich stolz, als Hobbyköchin so weit gekommen zu sein.

Finale

Diese Köchinnen und Köche stehen im Finale:

Team Rot: Anne, Pako

Anne, Pako Team Grün: Criss, Sandra

Criss, Sandra Team Gelb: Leo, Cyrill

Leo, Cyrill Team Blau: Jenny

Das Finale bringt erneut vier Coaches, sieben Löffel und nur eine Chance auf den Sieg.