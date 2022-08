1 Die Band bei einem Konzert im Jahr 2012 Foto: imago/Future Image

Der langjährige Bassist der irisch-britischen Folk- und Punkband The Pogues, Darryl Hunt, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte die Band auf Twitter mit.















Darryl Hunt, der langjährige Bassist der irisch-britischen Folk- und Punkband The Pogues, ist tot. Der Musiker starb bereits am Montag im Alter von 72 Jahren in London, wie die Gruppe von Hits wie „Fairytale of New York“ und „Thousands Are Sailing“ am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

„Worte können unsere Trauer nicht zum Ausdruck bringen“, schrieb die Band. „Unser Darryl ist gestern Nachmittag in London gestorben.“ Die Band postete dazu ein Schwarz-Weiß-Foto, das Hunt mit einem Gitarrenkoffer zeigt. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Hunt wurde am 4. Mai 1950 in der südwestenglischen Stadt Christchurch geboren und studierte Kunst in Nottingham. Er spielte zunächst in der Rockband Plummet Airlines und gründete dann die Punkband The Favourites.

Er begann im September 1986 als Bassist für The Pogues zu spielen, nachdem er zunächst als Helfer für die Band gearbeitet hatte. Sein erstes Album mit The Pogues war „If I Should Fall From Grace With God“ mit dem Hit „Fairytale of New York“ aus dem Jahr 1988. Er wirkte an allen weiteren Alben der Band bis zum letzten Studioalbum „Pogue Mahone“ mit, das Mitte der 1990er Jahre veröffentlicht wurde.