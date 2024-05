Masked Singer: Wer ist raus in Folge 5? (Halbfinale)

The Masked Singer

Elfe Elgonia wurde im Halbfinale enttarnt.

In der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist mal wieder ein Promi enttarnt worden. Mit von der Partie waren am Samstagabend auch Jan Delay und eine ESC-Ikon.











Nadja Benaissa war die fröhliche Elfe Elgonia: Die 42 Jahre alte No-Angels-Sängerin ist im Halbfinale der ProSieben-Show „The Masked Singer“ am Samstagabend (4. Mai) ausgeschieden. Sie hatte nicht genug Stimmen aus dem Publikum erhalten – daher musste ihre Maske runter. Am schönsten sei es gewesen, all die Menschen kennenzulernen, sagte Benaissa kurz nach der Entscheidung.

„The Masked Singer“ 2024: Wie lief Folge 5?

Pop-Sänger Jan Delay (47) rätselte an dem Abend mit Moderatorin Palina Rojinski und Komiker Rick Kavanian, welche Prominenten sich wohl hinter den Masken verbergen. Er hatte bei Elgonia auf die ganzen No Angels getippt - das Publikum sowie Rojinski und Kavanian lagen mit ihrem Tipp genau richtig.

„The Masked Singer“ 2024: Wer war das Mysterium in Folge 5?

Eine Neuerung der laufenden Staffel ist eine Maske, „das Mysterium“, die abseits des regulären Wettbewerbs in jeder Woche enttarnt wird und unter der immer ein anderer Star steckt. Das Mysterium hatte diese Woche etwas mit dem ESC zu tun und trank gerne Tee. Auf der Bühne gab die Wechselmaske "Moon River" zum Besten und sprach ausschließlich Englisch. Jan Delay erkannte sofort, dass es "ein Vollprofi" sein musste. Und tatsächlich: Es war die deutsch-britische Schlagersängerin Ireen Sheer (75).

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist schon raus?

Neun Promis müssen in der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“ enttarnt werden. Welche Kostüme bislang bekannt sind – und welche noch nicht. Ein Überblick:

Mysterium (in jeder Show dabei)

Couchpotato (raus in Folge 1) – Hugo Egon Balder

Zuckerwatte (raus in Folge 3) – Annette Louisan

Robodog (raus in Folge 4) – Nazan Eckes

Krokodil

Floh

Flip Flop

Tapsi, der Babylöwe (raus in Folge 2) – Uschi Glas

Elgonia (raus in Folge 5) – Nadja Benaissa

„The Masked Singer“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Die Show läuft bereits seit dem 6. April. Mit einer Ausnahme kann man sie immer samstagabends live bei Pro Sieben sowie bei Joyn sehen:

Samstag, 6.4.2024, 20.15 Uhr: Folge 1

Sonntag, 13.4.2024, 20.15 Uhr: Folge 2

Samstag, 20.4.2024, 20.15 Uhr: Folge 3

Samstag, 27.4.2024, 20.15 Uhr: Folge 4

Samstag, 4.5.2024, 20.15 Uhr: Folge 5

Samstag, 18.5.2024, 20.15 Uhr: Finale

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist in der Jury?

Die aktuelle Reihe von „The Masked Singer“ ist bereits die zehnte Staffel. In der Jubiläumsstaffel gibt es ein neues Duo am Jury-Pult: Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher Rick Kavanian. Sie nehmen erstmals als festes Rateteam Platz und bekommen in jeder Live-Show Unterstützung von einem Rategast.