1 Die Liebe zur Musik verbindet Eric Bazilian (links) und Rob Hyman. Foto: Sven Ruehl

Die US-Rockband The Hooters war im Esslinger Kultursommer 1993 bereits auf der Burg zu Gast. Fast drei Jahrzehnte später machen die Musiker auf ihrer Jubiläumstour am Sonntag erneut Station. Frontmann Eric Bazilian blickt im Gespräch zurück und verrät, was er sich noch vorgenommen hat.















Ihre Musik hat Fans in aller Welt begeistert, und viele hätten keine Mühe, Hits wie „All you Zombies“, „Fightin’ On The Same Side“, „500 Miles“ oder „Where do the Children go“ zu singen oder zu summen. Seit den 80er-Jahren sind The Hooters eine feste Größe im internationalen Musikgeschäft, bis heute steht die Band mit derselben Leidenschaft auf der Bühne wie einst im Mai. In Esslingen haben The Hooters bleibenden Eindruck hinterlassen, als sie 1993 im Esslinger Kultursommer die Burg rockten. Nun kehren sie auf ihrer Jubiläumstour dorthin zurück. Zusammen mit der Band Saga sind sie am Sonntag, 24. Juli, ab 18.45 Uhr auf Esslingens Höhen zu hören. Frontmann Eric Bazilian blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf eine erfolgreiche Band-Geschichte zurück – und er hat sich noch viel vorgenommen.