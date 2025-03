Erdbeben: GFZ: Sehr schweres Erdbeben in Myanmar

1 Nach einem Erdbeben in Thailand und Myanmar haben Menschen in Bangkok zur Sicherheit die Häuser verlassen. Foto: Carola Frentzen/dpa

In Südostasien hat es ein Erdbeben gegeben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in Myanmar besonders stark war.











Link kopiert

Potsdam - In Myanmar hat es nach Angaben des Deutschen Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam ein sehr schweres Erdbeben gegeben. Die erste, noch vorläufige Auswertung ergibt eine Bebenstärke (Magnitude) von 7,6 in einer Tiefe von rund 20 Kilometern, wie das Institut auf Nachfrage mitteilte. Das Epizentrum des Bebens war in der Nähe der Stadt Mandalay.

Auch in Thailand und China bebte die Erde. In Bangkok verließen Menschen in Panik ihre Häuser.