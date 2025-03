Teure Hallenmiete: Läuft Altbach Esslingen den Rang als Veranstaltungsort ab?

1 Die Gemeindehalle in Altbach ist kein architektonischer Hingucker wie das Esslinger Neckar Forum, aber als Veranstaltungsort beliebt. Foto: /Philipp Braitinger

Sie sind Vertriebene in der eigenen Stadt. Mit den Karnevalsfreunden und dem Modelleisenbahnclub weichen zwei Traditionsvereine in die Gemeindehalle nach Altbach aus. Dass sie bald wieder in Esslingen eine bezahlbare Veranstaltungshalle finden, daran besteht laut Stadtverwaltung derzeit keine Hoffnung.

„Die Halle in Altbach ist wunderschön“, betont Susan Szogas-Emmrich. Sie ist die Erste Vizepräsidentin der Karnevalsfreunde. Gleichzeitig bedauert sie es, dass die Esslinger Karnevalsfreunde ihre traditionelle Prunksitzung nicht in Esslingen abhalten können. „Wir sind Esslinger durch und durch“, betont sie. Probleme, das Neckar Forum zu füllen, hätten sie nicht. Der Ansturm auf die Eintrittskarten für die Prunksitzung sei groß. „Es sind schlicht die Kosten“, begründet Szogas-Emmrich das Ausweichen nach Altbach.

Lob für Service in Altbach

Ähnlich sieht es Alexander Heinzmann, der Vorstand des Modelleisenbahnclubs Esslingen. Die jährlichen großen Ausstellungen des Clubs begeistern tausende Besucher aus Nah und Fern. Dass die Ausstellung seit dem vergangenen Jahr in der Gemeindehalle Altbach stattfindet, habe finanzielle Gründe. „Das Neckar Forum ist eine ganz tolle Halle, wenn man viel Geld hat“, bringt es Heinzmann auf den Punkt. Vor allem, wenn die Halle über das ganze Wochenende gebraucht wird, geht das richtig ins Geld und übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der meisten Vereine. Für die Gemeindehalle in Altbach ist auch Heinzmann voller Lob. Die Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung und Hausmeister gelinge reibungslos. „Es läuft, wie man es sich vorstellt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Nichtsdestotrotz wäre auch der Modelleisenbahnclub Esslingen froh, sich das Neckar Forum leisten zu können.

Schön, aber teuer: das Neckar Forum in Esslingen Foto: imago//nudio

Anlass zur Hoffnung auf eine Rückkehr nach Esslingen besteht derzeit kaum. „Eine Förderung für jährlich wiederkehrende Veranstaltungen ist nicht möglich“, teilt der zuständige Bürgermeister Yalcin Bayraktar mit und verweist auf einen Bericht im Kultur-, Sport- und Sozialausschuss vom 24. Februar. Es seien im aktuellen Haushalt keine Mittel für eine subventionierte Hallennutzung vorgesehen, und auch in der mittelfristigen Finanzplanung der Verwaltung seien solche Mittel nicht eingeplant.

CDU mahnte Verbesserungen an

Kommunalpolitisch völlig unumstritten scheint das Thema aber nicht zu sein. Die CDU-Fraktion hatte zuletzt Verbesserungen angemahnt, damit Traditionsvereine aufgrund zu hoher Hallenmieten nicht ins Umland ausweichen müssen. Allerdings wurde das Ansinnen ohne eine Abstimmung nach dem Bericht der Stadtverwaltung für erledigt erklärt. Die Gründe: Ein Großteil der Esslinger Vereine würde auch mit einem Zuschuss die großen Hallen nicht nutzen. Dies habe eine Abfrage unter den Vereinen ergeben. Darüber hinaus fehlt der Stadt die „kulturpolitische Steuerung“ ohne inhaltliche Bedingungen für einen Zuschuss, wie es heißt.

Veranstaltungsflächen gäbe es schon in der Stadt, allen voran das Neckar Forum. Dort gibt es Platz für bis zu 1200 Besucher im großen Saal. Kleiner und günstiger ist das Alte Rathaus. Doch dort gibt es gerade einmal 199 Stehplätze in der Schickhardt-Halle. Das ist für eine größere Vereinsveranstaltung meist wieder zu klein. Und die Osterfeldhalle in Berkheim? Sie ist ebenfalls groß und teuer, wenn auch viel günstiger als das Neckar Forum. Erschwinglich sind mitunter wieder Sporthallen, die auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Doch dort ist es oft wieder schwer, eine gute Akustik, Beleuchtung und damit Atmosphäre hinzubekommen.

Guter S-Bahn-Anschluss

Dem gegenüber stehen die Vorteile der Altbacher Gemeindehalle. Dort ist bei einer Reihenbestuhlung Platz für 400 Personen. Die Tagesmiete beträgt 500 Euro. Das ist ein Schnäppchen im Vergleich mit den Esslinger Veranstaltungsflächen. Und verkehrsgünstig gelegen ist die Gemeindehalle auch noch. Der Bahnhof ist zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Vor der Halle gibt es Bushaltestellen. Und für Autofahrer gibt es zahlreiche Gratis-Parkplätze – davon können Besucher der Esslinger Innenstadt und des Neckar Forums nur träumen.

Das kostet die Hallenmiete in Esslingen

Neckarforum

Die Grundmiete beträgt mehr als 3000 Euro für acht Stunden. Wer die Technik nutzen möchte, muss extra bezahlen. Für Ton, Beleuchtung, Tagungs- oder Bühnentechnik können tausend Euro oder mehr draufkommen.

Osterfeldhalle

Sie ist wie das Neckar Forum sehr groß, bietet Platz für knapp 800 Besucher. Die Dimensionen schlagen sich im Preis nieder. Die Grundmiete für den Großen Saal mit Saalerweiterung beträgt 866 Euro für bis zu acht Stunden. Hinzu kommen weitere Kosten für Tontechnik, Licht und so weiter.

Altes Rathaus

Die Schickhardt-Halle und der Bürgersaal im Alten Rathaus kosten jeweils 390 Euro Grundmiete für acht Stunden. In der Schickhardt-Halle gibt es 199 Stehplätze, im Bürgersaal sind es 150.