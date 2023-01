1 Spatenstich für das Parkhaus Schwanenweg in Wendlingen: Zwischen Otto-Areal und Bahnhof entsteht eines der ersten Holzparkhäuser in Deutschland. Foto: /Kerstin Dannath

Für das Parkhaus am Eingang zum Otto-Quartier muss die Stadt Wendlingen rund 9,8 Millionen Euro berappen. Es wird hauptsächlich aus Holz gebaut und auf fünf Ebenen 347 Autostellplätze bieten. Die Arbeiten haben jetzt begonnen.















Nach einer mehrmonatigen Verzögerung ist in Wendlingen jüngst der Spatenstich für das neue Parkhaus im Schwanenweg gesetzt worden – die Stadt rechnet mittlerweile mit Gesamtkosten in Höhe von rund 9,8 Millionen Euro. Der ursprüngliche Kostenansatz hatte Mitte 2021 noch bei etwa 8,2 Millionen Euro gelegen. Damit ist das Projekt am Eingang des neuen Otto-Quartiers das teuerste Bauvorhaben in Wendlingen. Für die Stadtentwicklung ist es laut dem Bürgermeister Steffen Weigel unerlässlich und damit auch die Investition wert.