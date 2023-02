1 Immer wieder behindern Menschen Rettungsdienste bei ihrer Arbeit. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Ein Mann behindert einen Rettungseinsatz im Bodenseekreis, beleidigt die Rettungskräfte. Als die Polizei eintrifft, wird sie ebenfalls wüst angegangen.















Erheblich gestört hat ein Betrunkener einen Rettungseinsatz in Tettnang im Bodenseekreis. Der 52-Jährige habe sich aggressiv verhalten, sich immer wieder zwischen die Rettungskräfte und den Patienten gedrängt und Drohungen ausgesprochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auch die Polizei beleidigt

Als hinzugerufene Polizeibeamte ihn am Dienstagabend in Gewahrsam nehmen wollten, beschimpfte und beleidigte er sie demnach und wehrte sich. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands kam der Mann in eine Fachklinik. Er müsse nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.