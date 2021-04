1 An der Grundschule St. Bernhardt weiß man schon, wie es geht: Bereits im März organisierte der Elternbeirat Coronatests für die Schüler. Foto: Roberto Bulgrin

Am Montag beginnt unter strengen Regeln der Präsenzunterricht. Die Schulen im Kreis Esslingen sehen sich gerüstet für den Teststart. Bei den Lieferungen gab es jedoch Probleme - und die Schulen können auch ganz schnell wieder zu sein.

Kreis Esslingen - Die Schulen im Kreis Esslingen sehen sich für den Start der verpflichtenden Coronatests am Montag gewappnet. Schon vor den Osterferien konnten die Bildungseinrichtungen beim freiwilligen Testen die Abläufe einüben. „Das System hat sich bewährt und funktioniert gut“, berichtet Jörg Leihenseder, Leiter des Schelztor-Gymnasiums und geschäftsführender Schulleiter für die vier öffentlichen Gymnasien in Esslingen. Er gibt aber auch zu: „Es ist natürlich eine andere Dimension, wenn alle Schüler getestet werden.“ Am Anfang werde dies sicher eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Doch wenn sich das Testen erst eingespielt habe, werde man Routine entwickeln.