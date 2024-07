Testspiel vor Drittligastart: VfB Stuttgart II mit erfolgreicher Generalprobe gegen SSV Ulm 1846

1 David Tritschler erzielte den Ausgleich zum 2:2 für die U 21 des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II zeigt bei der Generalprobe gegen Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball Moral und holt vor 1500 Zuschauern in Aitrach nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Am kommenden Wochenende beginnt für beide Teams der Pflichtspielernst.











Der VfB Stuttgart II startet am kommenden Samstag (16.30 Uhr) beim FC Hansa Rostock in die neue Drittligasaison, für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt einen Tag später (13.30 Uhr) daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern der Ernst in der zweiten Liga. Vor dem Punktspielauftakt standen sich die beiden Aufsteiger in Aitrach gegenüber.

Und die klassenhöheren Spatzen schienen vor 1500 Zuschauern lange Zeit ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Durch Tore der Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher (8.), nach einem Fehler von Alexandre Azevedo im Spielaufbau, und Semir Telalovic (44.), dem Rückkehrer von den Blackburn Rovers, führte das Team von Trainer Thomas Wörle bis sieben Minuten vor dem Ende mit 2:0.

Doch dann schlug die U 21 der Weiß-Roten noch zweimal zu. Erst verkürzte Leonhard Münst mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:2 (83.), dann traf der für Mo Sankoh eingewechselte David Tritschler per Kopf zum 2:2-Ausgleich (88.). „Wir sind froh, dass wir dem Spiel noch eine Wende geben konnten, können aber auch einordnen, dass wir in der ersten Halbzeit zu mutlos agiert haben“, sagte VfB-Coach Markus Fiedler, der nach der Pause eine entschlossenere und konsequentere eigene Mannschaft sah: „Wir haben uns in den zweiten 45 Minuten deutlich steigern können, was uns Grund zum Optimismus gibt, über die gesamte Partie war Ulm aber sicher das etwas bessere Team.“

Aufstellung VfB II

Draband (46. Böhmker) – Amaniampong, Nothnagel, Reichardt (83. Suver) – Barth (70. Schumann), Hanashiro (70. Malanga), Simnica, Azevedo (46. Laupheimer) – Benjamin Boakye (83. Krasniqi), Sankoh (70. Tritschler), Münst.