Testspiel gegen die Ukraine: Wie das VfB-Element das deutsche Spiel bereichert

18 Mit Schwung: Chris Führich vom VfB Stuttgart bringt sich gegen die Ukraine über den linken Flügel ein. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach der Pause sind vier Stuttgarter im Einsatz. Dabei hat Waldemar Anton seinen Spaß in der Vorbereitung auf die Heim-EM – ein Nationalspieler aus der weiß-roten Fraktion trottet jedoch geknickt hinterher.











Deniz Undav ist hinterher getrottet. Vorneweg gingen Joshua Kimmich und Thomas Müller auf der Ehrenrunde nach dem 0:0 gegen die Ukraine. Es war zwar kein Ergebnis zum Feiern in Nürnberg, aber die deutsche Nationalmannschaft wollte noch einmal ihren Dank für die Unterstützung im Max-Morlock-Stadion zum Ausdruck bringen und zum zweiten suchte sie weiter die Nähe zu den Fans. Die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) steht an und da will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eng mit dem Anhang verbunden sein, um mit neuem Wir-Gefühl weit zu kommen.