Testspiel des VfB Stuttgart: „Hat ein Geschmäckle“ – Hoeneß mit Lob und Kritik
Nur teilweise zufrieden: Sebastian Hoeneß. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter zeigen beim 3:2 (2:0) gegen den FC Luzern zwei völlig verschiedene Gesichter. Wie der Trainer das einzige Vorbereitungsspiel des Winters einordnet.

Sebastian Hoeneß war zwiegespalten. Auf der einen Seite hatte der VfB Stuttgart im Testspiel gegen den FC Luzern lange Zeit alles im Griff, verdient mit 3:0 geführt und die volle Spielkontrolle gehabt. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Schlussphase mit einem Defensivverhalten, das weit entfernt von den eigenen Ansprüchen war und zu zwei späten Gegentoren führte (84./86.). Entsprechend fiel das Fazit des Trainers aus. „Mit den ersten 70 Minuten bin ich zufrieden“, sagte Hoeneß, „mit den letzten 20 gar nicht.“

