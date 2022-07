9 Sorgte mit seiner Showeinlage für einen der Höhepunkte des Spiels: Silas Katompa Mvumpa. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das erste Vorbereitungsspiel des VfB zurück. Foto: Baumann

Beim 7:1 im ersten Vorbereitungsspiel gegen die SV Böblingen bereitet VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sein Team auf die Zeit nach Sasa Kalajdzic vor.















Link kopiert

Ein bisschen Zirkus darf im ersten Vorbereitungsspiel schon erlaubt sein. Zumal es ja „nur“ gegen einen Siebtligisten ging. Also packte Silas Katompa Mvumpa am Samstagnachmittag die große Nummer aus: Nahe der Eckfahne setzte er zur Flanke an – per Rabona. Das Publikum johlte, denn der Ball kam gut. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo fand es eher mäßig lustig.