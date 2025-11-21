Tests für Viertklässler: War Kompass 4 diesmal zu leicht? – „Test fällt von einem Extrem ins andere“

War Kompass 4 diesmal zu leicht? – „Test fällt von einem Extrem ins andere“

1 Die Aufgabenstellungen bei Kompass 4 sollen diesmal verständlich gewesen seien, nur wenige Kinder hatten Fragen. Foto: dpa

Lehrkräfte melden zurück, dass ihre Schülerinnen und Schüler diesmal gut mit den Kompass-4-Aufgaben zurecht gekommen seien. Zu gut? Ein Stimmungsbild.











Link kopiert

Viele Lehrkräfte scheinen sich einig zu sein: Die Kompass-4-Tests liefen in diesem Jahr deutlich besser als bei der Premiere im Herbst 2024. Das zeigt eine kleine Stichprobe unserer Zeitung unter Pädagoginnen und Pädagogen in Stuttgart sowie eine Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie hat nach den Tests in Deutsch und Mathe am Mittwoch und Donnerstag Stimmen gesammelt. Ein Überblick darüber, was gut war und was noch besser werden kann.