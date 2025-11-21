Tests für Viertklässler: War Kompass 4 diesmal zu leicht? – „Test fällt von einem Extrem ins andere“
1
Die Aufgabenstellungen bei Kompass 4 sollen diesmal verständlich gewesen seien, nur wenige Kinder hatten Fragen. Foto: dpa

Lehrkräfte melden zurück, dass ihre Schülerinnen und Schüler diesmal gut mit den Kompass-4-Aufgaben zurecht gekommen seien. Zu gut? Ein Stimmungsbild.

Viele Lehrkräfte scheinen sich einig zu sein: Die Kompass-4-Tests liefen in diesem Jahr deutlich besser als bei der Premiere im Herbst 2024. Das zeigt eine kleine Stichprobe unserer Zeitung unter Pädagoginnen und Pädagogen in Stuttgart sowie eine Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie hat nach den Tests in Deutsch und Mathe am Mittwoch und Donnerstag Stimmen gesammelt. Ein Überblick darüber, was gut war und was noch besser werden kann.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.