Tests für Viertklässler in BW: Was in diesem Jahr anders wird – Ministerin konkretisiert Infos zu Kompass 4

Was in diesem Jahr anders wird – Ministerin konkretisiert Infos zu Kompass 4

1 Manch einer empfindet Kompass 4 als Grundschul-Abitur. Kultusministerin Theresa Schopper rät zur Gelassenheit. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Mittwoch und Donnerstag schreiben die Viertklässler Kompass 4. Nach dem Debakel im letzten Jahr hat das Ministerium die Tests noch einmal angepasst. Das Wichtigste im Überblick.











Für manche Kinder ist es wie eine erste Prüfung, die sie in ihrem Leben schreiben müssen. Denn die Kompass-4-Tests können im Rahmen der neuen verbindlichen Grundschulempfehlung mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium darf oder nicht. Das brachte den Kompetenzmessungen, die im vergangenen Jahr vom Kultusministerium eingeführt worden waren, auch den Beinamen „Grundschul-Abitur“ ein.