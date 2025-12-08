Tests für Viertklässler in BW: Kompass 4 – das waren die Aufgaben in Mathe in diesem Jahr

Kompass 4 – das waren die Aufgaben in Mathe in diesem Jahr

20 Mitte November haben alle Viertklässler in Baden-Württemberg die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch geschrieben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Im November mussten alle Viertklässler im Land Kompass 4 schreiben. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium darf. Was in diesem Jahr gefragt war.











Eltern, Lehrkräfte und nicht zuletzt die Kinder selbst haben die diesjährigen Kompass-4-Tests mit großer Spannung erwartet. Mitte November mussten alle Viertklässlerinnen und Viertklässler an den neuen Kompetenzmessungen teilnehmen. Das Kultusministerium hatte diese im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.