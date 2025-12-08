Tests für Viertklässler in BW: Kompass 4 – das waren die Aufgaben in Mathe in diesem Jahr
20
Mitte November haben alle Viertklässler in Baden-Württemberg die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch geschrieben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Im November mussten alle Viertklässler im Land Kompass 4 schreiben. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium darf. Was in diesem Jahr gefragt war.

Eltern, Lehrkräfte und nicht zuletzt die Kinder selbst haben die diesjährigen Kompass-4-Tests mit großer Spannung erwartet. Mitte November mussten alle Viertklässlerinnen und Viertklässler an den neuen Kompetenzmessungen teilnehmen. Das Kultusministerium hatte diese im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.