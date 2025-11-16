Tests für Viertklässler in BW: Eltern unsicher wegen Kompass 4 – „Ball flach halten oder fürs Gymnasium üben?“

Eltern unsicher wegen Kompass 4 – „Ball flach halten oder fürs Gymnasium üben?“

1 Manche Eltern üben mit ihren Kindern für Kompass 4, andere lehnen die Tests rundweg ab. Foto: Bert Bostelmann/KNA

Nächste Woche schreiben die Viertklässler Kompass 4. Die Tests können für die Aufnahme am Gymnasium entscheidend sein. Eltern berichten, ob und wie sie ihre Kinder vorbereiten.











Anja Chwastek sieht es locker. Die Tochter schreibt in der kommenden Woche Kompass 4. Am Mittwoch, 19. November, steht der Deutsch-Test an, einen Tag später, am Donnerstag 20. November, dann Mathe. Das Kultusministerium hatte die landesweit einheitlichen Kompetenzmessungen im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium eingeführt. Sie sind ein Teil der neuen verbindlichen Grundschulempfehlung und können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.