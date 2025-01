Testflug: Hohe Wellen: Blue Origin verschiebt Start mit neuer Rakete

1 Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Blue Origin im Jahr 2000 gegründet. Foto: Paul Ellis/PA Wire/dpa

Milliardär gegen Milliardär: Elon Musks Unternehmen SpaceX feiert seit längerem Erfolge bei der Eroberung des Weltraums, nun will Blue Origin von Jeff Bezos nachlegen - muss aber erstmal verschieben.











Cape Canaveral - Das private Weltraumunternehmen Blue Origin hat den geplanten ersten Start seiner neuen leistungsstarken Rakete um zwei Tage verschoben. Wegen starker Winde und hoher Wellen im Teil des Atlantiks, wo die Zündstufe sanft landen solle, könne die Rakete "New Glenn" nun frühestens am Sonntag (12. Januar) starten, nicht wie ursprünglich geplant am Freitag, teilte das von Amazon-Chef Jeff Bezos (60) gegründete Unternehmen mit. Ein dreistündiges Startfenster öffne sich um 7 Uhr deutscher Zeit.

Es gehe in erster Linie darum, sicher die Umlaufbahn zu erreichen, hatte Blue Origin bereits verkündet. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der Entwicklung der rund 100 Meter hohen und nach dem US-Astronauten John Glenn benannten Rakete.

Das Konkurrenzunternehmen SpaceX von Milliardär Elon Musk (53) kündigte unterdessen den siebten Testflug seines "Starship" für frühestens Montag (13. Januar) an.