Testen in den Schulen

1 Seit Ende März können sich Schüler freiwillig testen lassen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Das Testen der Schulen stellt die Kommunen vor Herausforderungen. In Nellingen wird bereits Kritik von Eltern laut.

Ostfildern - Testen wird als einer der Auswege aus der Corona-Krise gepriesen. Doch an der Umsetzung hakt es oft. Davon kann Jörg Tremmel ein Lied siegen. Der Elternbeirat am Otto-Hahn-Gymnasium auf dem Nellinger Campus ist mit dem Ablauf der Tests an der Schule nicht zufrieden. Sein Eindruck ist, dass Lehrer und Kommunen sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben. „Ich möchte keinen Hauptschuldigen ausmachen. Aber man hat das Gefühl, dass keiner der Anwesenden bereit ist, mehr als nötig zu tun“, sagt der Vater zweier schulpflichtiger Kinder.