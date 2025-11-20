Tests für Viertklässler: Wie ist Kompass 4 gelaufen? – Das sagen Kinder und Lehrkräfte

Nach der verpatzten Premiere musste das Ministerium nachbessern. Wir haben Lehrkräfte aus Stuttgart um eine Einschätzung gebeten, ob die Kompass-4-Tests diesmal angemessen waren.
Vielen Mädchen und Jungen war doch ein bisschen mulmig zumute, und manche hatten richtig Angst. „Einen Test mit so vielen Seiten habe ich noch nie geschrieben“, sagte ein Kind. Und ein anderes ergänzte, dass das Ergebnis mit darüber entscheiden könne, auf welche Schule man nach der vierten Klasse gehe. Hinterher waren alle erleichtert: „War dann gar nicht so schwer“, so das Fazit.