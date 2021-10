Die Moossalbe hat den deutschen Beautymarkt im Sturm erobert. Ihre Wirkstoffe sollen die Hautalterung verlangsamen und das Hautbild verbessern.















Esslingen - Die Beautyindustrie sucht immer wieder nach neuen Rezepturen, um auf die hohe Nachfrage der Kundschaft zu reagieren. Es zeigt sich, dass die Verbraucher immer mehr Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legen und auf der Zutatenliste besonders nach Heilkräuter Ausschau halten.

Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist der neuste Trend der Beauty- und Gesundheitsbranche und erobert den Markt in Sturm. Das Moos findet sich massenhaft in den deutschen Gärten wieder und wurde lange Zeit als Schädling gehandhabt, der das Gras am Wachsen hindert. Durch seine einzigartigen Eigenschaften und die effektive Wirkung tut sich Moos allerdings als äußerst hilfreiches Mittel der Hautpflege hervor. Nichtsdestotrotz werden immer wieder kritische Stimmen laut und stellen die Funktionsfähigkeit der Moossalbe infrage. Im folgenden Artikel nehmen wir die Aktiv Moossalbe genauer unter die Lupe und klären ein für alle Mal, ob sich hinter der Creme ein Wundermittel oder Betrug versteckt.

Was ist die Ursache von Falten?

Die Zeichen der Zeit lassen sich nur schwer verstecken und gelten im Allgemeinen als Schönheitsmakel. Während etwa 20-30 Prozent der Hautveränderungen auf genetische Faktoren zurückzuführen sind, weist der Leiter des Leibniz-Instituts für umweltmedizinische Forschung darauf hin, dass die restlichen Prozent durch Umweltfaktoren hervorgerufen werden.

Eine große Anzahl der Krähenfüße, Altersflecken und Falten kann durch unser Konsumverhalten erklärt werden. Unsere Gesellschaft ist vom Überfluss geprägt und schießt regelmäßig übers Ziel hinaus. Zucker und Fette sind eigentlich Nährstoffe, die lebenswichtig für die Funktionsweise des Körpers sind. Da wir heutzutage das angemessene Maß allerdings bei Weitem überschreiten, wirken sich zucker- und fetthaltige Lebensmittel negativ auf unseren Körper aus. Darüber hinaus zeigen sich auch die Auswirkungen des Alkohol- und Nikotinmissbrauchs auf lange Sicht an unserer Haut.

Ebenfalls sollte die Kraft der Sonne nicht unterschätzt werden. Ohne einen starken UV-Schutz können die Konsequenzen gravierend sein und sogar zu Hautkrebs führen. Weiterhin zeichnen sich auch Hektik, Stress und Schlafmangel in Form von Falten in unsrem Gesicht ab.

Was ist Moossalbe?

Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Moossalbe eine Creme, die mit Moos versetzt wurde. Anwendung findet die Moossalbe vor allem im Anti-Aging-Bereich. Der Creme wird nachgesagt, dass sie der Hautalterung entgegenwirkt und die Zeichen des Alterns kaschiert. Falten, Krähenfüße und Augenringe sollen gemildert werden. Die Wirkung der Moossalbe lässt sich auf die einzigartigen Eigenschaften des Moos zurückführen. Die Pflanze besitzt große Speicherkapazitäten für Feuchtigkeit und ist in der Lage, diese Charakteristika auf die Haut zu übertragen.

Die Moossalbe lässt sich in Apotheken, Online Apotheken und Online Shops unter der PZN 16135179 finden. Im Online Shop des Herstellers kann die Moossalbe für 69,99 Euro pro 100 ml erstanden werden. Bevorzugt man Moossalbe in der Apotheke zu kaufen, muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Die Inhaltsstoffe von Moossalbe

Für die Behandlung der Haut ist es wichtig, dass die Inhaltsstoffe der Moossalbe mit großer Sorgfalt ausgewählt werden. Vor allem bei Salben, die mit Chemikalien versetzt wurden, geht der Schuss oftmals nach hinten los: Anstatt zur Verbesserung des Hautbilds beizutragen, können leicht Allergien hervorgerufen werden. Auch Pickel, Mitesser und Rötungen treten häufig auf.

Aus diesem Grund wurde bei der Zusammensetzung der Moossalbe auf die Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen gesetzt, welche die positive Wirkung der Creme unterstützen. Die pflanzlichen Bestandteile entstammen einem kontrollierten biologischen Anbau und werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Folgende Inhaltsstoffe finden sich in der Moossalbe wieder:

Wasser

Aloe Vera

Moos Extrakt

pflanzliche Öle: Mandel-, Argan- und Avocadoöl

Kollagen

Vitamin E

weitere Öle: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Persea Gratissima Oil

Hervorzuheben ist auch, dass die Produktion der Moossalbe in Deutschland erfolgt, um die Qualität der Moossalbe Inhaltsstoffe und die einzelnen Arbeitsschritte zu überprüfen.

Für wen ist Moossalbe geeignet?

Der Verwendung von Moossalbe sind keine Grenzen gesetzt. Die Moossalbe eignet sich für reife Haut, doch auch die jüngere Generation profitiert von einer regelmäßigen Anwendung der Anti Falten Creme. Tatsächlich weisen Dermatologen darauf hin, dass Hautpflege bereits im jungen Erwachsenenalter regelmäßig betrieben werden sollte. Denn durch die schädlichen Umwelteinflüsse wird das Organ täglich Strapazen ausgesetzt, die im Alleingang nicht bewältigt werden können. Die Haut benötigt Unterstützung von Cremes wie der Moossalbe.

Anti Aging Cremes - wie die Moossalbe - bilden eine Art Schutzfilm und sichern die Haut gegen potenzielle Gefahren ab. So wird das Hautbild ohne Pflege durch trockene Luft, Wind, UV-Strahlen und weitere Witterungsbedingungen geschädigt. Wird der Haut nicht aktiv durch Moossalbe oder andere Cremes unter die Arme gegriffen, werden die Auswirkungen schnell im Gesicht und im Dekolleté sichtbar.



Ebenfalls konnte nachgewiesen werden, dass Technologie und Modernisierung ihren Tribut fordern. Die Abgase der Autos, der Bauschutt, Verpackungen und Chemikalien bedingen das Verstopfen der Poren und verhindern, dass unsere Haut unbeschwert atmen kann. Infolgedessen kämpft eine Vielzahl an Menschen mit Akne und muss sich regelmäßig mit Hautunreinheiten auseinandersetzen. Dementsprechend empfiehlt es sich, früh mit der Behandlung mit Moossalbe anzufangen und der Haut die Pflege zukommen zu lassen, die sie verdient.

Wie genau wirkt Moossalbe auf Ihre Haut?

Moos gilt als einer der ältesten Organismen der Welt und wurde bereits vor mehreren Jahrhunderten als Hausmittel verwendet. Der "grüne Teppich" kann als natürliches Pflaster fungieren und Blutungen stoppen.

In der Beautyindustrie findet die Moossalbe als Hautpflegeprodukt Anwendung. Der Landpflanze wird eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit nachgesagt und zudem ist Moos in der Lage, große Mengen an Wasser zu binden und zu speichern. Aus diesem Grund lohnt es sich, Moos in Form von Moossalbe auf die Haut aufzutragen. Der Moossalbe werden folgende Charakteristika nachgesagt:

Glättung des Hautbildes

Förderung der Hautfeuchtigkeit

Verzögerung der Hautalterung

Innerliche Polsterung von Falten und Krähenfüßen

Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Haut

langfristige Effekte für reifere Hautzellen

Schutz vor äußeren Einflüssen

Testbericht: Hilft Moossalbe wirklich gegen Falten?

Der große Erfolg der Moossalbe lässt darauf schließen, dass sich eine tägliche Anwendung von Moossalbe positiv auf das Hautbild auswirkt. Doch Taten sprechen mehr als Worte, weswegen wir uns die Ergebnisse eines Testberichts genauer anschauen wollen.

Freiwilligen Probanden wurde Moossalbe zur Verfügung gestellt. Die Damen sollten die Creme regelmäßig benutzen und die Entwicklung des eigenen Hautbildes im Auge behalten. Die Moossalbe wurden jeden Tag nach der Gesichtsreinigung auf Gesicht und Dekolleté aufgetragen. Zeigten sich zu Beginn keine großen Veränderungen, waren die ersten Fortschritte nach zwei Wochen deutlich sichtbar: Die Haut klarte auf und die Moossalbe reduzierte die tiefe Ausprägung der Falten.

Da laut Hersteller die tatsächliche Wandlung der Haut jedoch erst nach 4 Wochen einsetzt, wurde die Behandlung mit Moossalbe fortgesetzt. Innerhalb von 30 Tagen verbesserte sich das Hautbild und die Anti Falten Wirkung konnte seine Funktionstüchtigkeit unter Beweis stellen. Trockener Haut wurde der Garaus gemacht und Make-up konnte reduziert werden. Tatsächlich wurde in so mancher Moossalbe Bewertung hervorgehoben, dass das Erstehen des 100 ml Tiegel der Biovolen Aktiv Moossalbe die Ausgaben für Make-up verringern konnte.

Diese Erfahrungen machten andere Anwender*innen mit Moossalbe

Durch verschiedene Moossalbe Erfahrungen wird deutlich, dass sich die Anwender*innen der Moossalbe fast alle einig sind: Die Creme zieht schnell in die Haut ein und besitzt einen angenehmen Geruch. Dadurch fällt es leicht, die Moossalbe in die tägliche Routine zu integrieren und von den vielen Vorteilen der Creme zu profitieren. Der Anti Aging Effekt zeigt sich bereits nach einigen Tagen, wendet man die Moossalbe allerdings über einen längeren Zeitraum an, kann der Wirkstoff sein volles Potenzial entwickeln.

Dank der pflanzlichen Inhaltsstoffe treten keine Nebenwirkungen auf. Die Moossalbe Erfahrungen fallen dementsprechend sehr positiv auf und der Großteil der Kunden würde die Creme weiterempfehlen. Kein Wunder also, dass die allgemeine Moossalbe Bewertung der der generelle Moossalbe Test so gut ausfallen.

Die 30 Tage Geld zurück Garantie

Die Moossalbe eignet sich als Anti Aging Mittel. Trotzdem gibt es noch immer Zweifler, die nicht von der Wirksamkeit der Moossalbe überzeugt sind. Der Hersteller möchte diese Verbraucher vom Gegenteil überzeugen und bietet der Kundschaft eine "30 Tage Geld zurück Garantie" an. Innerhalb von 30 Tagen können die Verbraucher die Moossalbe ausgiebig auf die Probe stellen und ihre eigene Moossalbe Erfahrung mit der Creme machen. Lohnt sich die Anwendung der Moossalbe nach Ablauf der 4 Wochen nicht, erhalten die Verbraucher ohne Probleme ihr Geld zurück.

Dieses Angebot ist eine tolle Möglichkeit für Menschen mit empfindlicher Haut. Die Moossalbe kann ohne Risiko einem eigenen Test unterzogen werden. Durch das Auftragen auf einer kleinen Stelle auf der Wange kann zunächst überprüft werden, ob die Haut mit einer allergischen Reaktion auf die Moossalbe reagiert. Ist dies der Fall, können die 69,90 Euro vom Hersteller zurückgefordert werden.

Moossalbe: Unser Fazit zum Mittel gegen Falten

Mit 96 Prozent an zufriedenen Kunden wird deutlich, wie beliebt die Biovolen Aktiv Moossalbe ist. Mithilfe der Creme kann man dafür sorgen, dass sich die Anzeichen der Hautalterung in Maßen halten und die Ausprägung von bereits bestehenden Falten reduzieren. Reife und junge Haut profitiert gleichermaßen von der Anwendung und hält äußeren Einflüssen besser Stand. Das Auftragen ist besonders einfach und benutzerfreundlich, da die Moossalbe schnell in die Haut einzieht und die morgendliche Pflegeroutine vervollständigt.