Attacke in Schule "Wie in Videospiel": 21-Jähriger gesteht Armbrust-Schüsse

Bei der Gewalttat mit einer Armbrust an einem Gymnasium im Mai wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Nun muss sich ein ehemaliger Schüler wegen versuchten Mordes verantworten. Was trieb ihn an?