1 Der Killer-Clown „Art“ ist in „Terrifier 3“ zurück, um zwei Geschwister zu terrorisieren. Foto: IMAGO/Landmark Media/IMAGO/Supplied by LMK

Halloween steht bevor, und in den USA führt „Terrifier 3" bereits die Kinocharts an. In Frankreich erhält der Film aufgrund seiner Brutalität eine höchst seltene Altersbeschränkung. Nun kommt „Terrifier 3" auch in die deutschen Kinos - ausgerechnet am 31. Oktober.











Er gilt aufgrund seiner Brutalität als echter Schocker für Kinobesucher: der Killer-Clown-Horrorfilm „Terrifier 3“. Der Nachfolger des zweiten Teils, der im Dezember 2022 in Deutschland erschienen ist, läuft bereits seit dem 11. Oktober in den US-amerikanischen Kinos. Und dort schob er sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Kinocharts.

Die gute Nachricht für deutsche “Terrifier“-Fans: Auch sie müssen nicht mehr lange warten, und können den US-Slasher-Film schon in Kürze in den deutschen Kinos sehen.

„Terrifier“ zu Halloween: Worum geht es in der Filmreihe?

Die US-Filmreihe dreht sich um den blutrünstigen Killer-Clown namens „Art“ (David Howard Thornton). Im ersten Teil begegnen die beiden Freundinnen Dawn (Catherine Corcoran) und Tara (Jenna Kanell) dem Killer-Clown vor einem Diner, als sie auf dem Heimweg von einer Halloween-Party sind.

Sie halten ihn zunächst für harmlos; für einen kostümierten Mann an Halloween. Doch schon schnell verhält sich „Art“ merkwürdig. Es kommt zu einem blutrünstigen Rachespiel, bei dem es für Dawn und Tara um Leben und Tod geht.

Im zweiten Teil kehrt „Art“ nach Miles County zurück. Und wieder ist es Halloween. „Art“ hat zwei neue Opfer im Visier, die er schon bald terrorisieren wird: das Teenager-Mädchen Sienna (Lauren LaVera) und ihren jüngeren Bruder Jonathan (Elliott Fullam).

Siennas Halloween-Kostüm und ihre tragische Familiengeschichte sind auf mysteriöse Weise mit den brutalen Morden verbunden, die “Art“ auch in dieser Nacht wieder begehen wird. Es kommt zum Überlebenskampf für Sienna und Jonathan. Und zu einem wahrlich unvorhersehbaren Ende.

Worum geht es bei „Terrifier 3“?

Im dritten Teil des Horrorfilms von Regisseur und Drehbuchautor Damien Leone sind Sienna und ihr Bruder wieder dabei. Nach dem Horror in Teil zwei wollen sie endlich wieder ein normales Leben führen. Da scheint die anstehende Weihnachtszeit gerade zur richtigen Zeit zu kommen.

Die Geschwister können die besinnliche Zeit zunächst genießen und endlich entspannen – bis “Art“ wieder zurück in ihr Leben kehrt, und aus einem fröhlichen Weihnachtsfest einen erneuten Horrorkampf werden lässt.

„Terrifier 3“ zu Halloween: Wann ist die Premiere?

In den USA hat „Terrifier 3“ bereits beachtliche Erfolge in den Kinos erzielt. Der Independent-Slasher konnte im „Kinoduell der Clowns“ den eigentlich so gehypten „Joker: Folie à Deux“ deutlich hinter sich lassen und die Spitze der US-Kinocharts erklimmen.

Und das, obwohl „Joker: Folie à Deux“ mit 200 Millionen US-Dollar ein hundertfach höheres Filmbudget hatte als „Terrifier 3“ (zwei Millionen US-Dollar). Inzwischen hat „Terrifier 3“ in den USA bereits knapp 19 Millionen US-Dollar eingespielt.

Die brutalen Szenen in „Terrifier 3“ sorgen in den US-Kinos für wahre Schockmomente. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Supplied by LMK

Nun steht der brutale Schocker auch in Deutschland vor seinem Filmstart. Am 31. Oktober kommt „Terrifier 3“ in die deutschen Kinos – ausgerechnet an Halloween, an dem Tag, an dem die Handlung der Filmreihe ihren Ursprung hat.

Die Kinostarts der „Terrifier“-Filmreihe in Deutschland:

„Terrifier“: 15. März 2018

„Terrifier 2“: 8. Dezember 2022

„Terrifier 3“: 31. Oktober 2024

„Terrifier 3“: Altersfreigabe in Deutschland – ab wie viel Jahren ist der Film?

In Deutschland hat “Terrifier 3“ eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Entsprechend dürfen nur Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind, den Film im Kino sehen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen selbst in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person den Film laut FSK nicht im Kino sehen.

Interessant: In Frankreich hat das zuständige Filmklassifizierungskomitee „Terrifier 3“ für unter 18-Jährige verboten. Ein solches Verbot gibt es – im Gegensatz zu Deutschland – in Frankreich höchst selten. Zuletzt gab es diese Altersbeschränkung in Frankreich vor 18 Jahren – bei „Saw 3“.