Terminal für Pass und Ausweis in Esslingen: Warum der digitale Beamte einen Kollegen bekommt

1 Der Apparat erleichtert vieles: Lisa Freitag vom Behördenzentrum in der Beblinger Straße zeigt, wie das Terminal funktioniert. Foto: Roberto Bulgrin

Zu teuer, zu umständlich: Bei der Einführung gab es Kritik am Terminal zur Beantragung von Ausweispapieren im Esslinger Behördenzentrum. Nach knapp einem Jahr zieht die Stadtverwaltung Bilanz – und erklärt, warum sie die Zusatzgebühr für angemessen hält.











Die Anschaffung galt als eine Wunderwaffe im Kampf gegen den Personalmangel im Rathaus: Seit Ende Mai vergangenen Jahres ist ein Self-Service-Terminal zur Erfassung von Ausweisdokumenten im Behördenzentrum in der Beblinger Straße in Esslingen in Betrieb. Die Erfahrungen damit sind nach Angaben der Stadt so positiv, dass nun der Einsatz eines weiteren Gerätes geplant ist. Dabei hatte es bei der Einführung der Maschine Kritik an den zusätzlichen Gebühren, der von manchen als umständlich empfundenen Handhabung und der weiterhin nötigen persönlichen Vorsprache bei den Sachbearbeitern gegeben.