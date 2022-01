1 Neue Eimerkombi im Unteren Metzgerbach: gelb trifft schwarz. Foto: oh

Die Welt wird immer komplexer. Und jetzt schert auch noch die Müllabfuhr aus. Wo soll das noch enden?















Esslingen - Als Kind der späten 1950er- Jahre hatte man noch klare Vorgaben fürs Leben im Allgemeinen und die bevorstehende Woche im Besonderen. Montags wurde gewaschen, freitags hatte man die elterliche Wohnung tunlichst gemieden. Da wurde es richtig ungemütlich. Denn am wöchentlichen Putztag blieb kein Fleckchen trocken. Und am Samstag ging es in die Badewanne. Klare Strukturen haben ihre Vorteile. Das sagt einem heutzutage jeder Seelenklempner. Waschen, putzen, baden: Da mag alles um einen herum zusammenbrechen – an solchen Ritualen kann man sich festhalten.