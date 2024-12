Termin festgelegt: Deizisau wählt im Juni neuen Bürgermeister

1 Wer ins Deizisauer Rathaus einziehen will, benötigt zunächst zehn Unterschriften. Foto: Roberto /Bulgrin

Am 29. Juni des kommenden Jahres entscheidet sich, wer künftig die Geschicke Deizisaus leitet. Ein Bewerber hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bereits seinen Hut in den Ring geworfen – sein Name dürfte kaum jemanden überraschen.











Das Datum für die Bürgermeisterwahl in Deizisau im kommenden Jahr steht fest: Die Bürgerinnen und Bürger werden am Sonntag, 29. Juni, darüber abstimmen, wer der Gemeinde künftig vorsteht. Falls es zu einer möglichen Stichwahl kommt, findet diese am Sonntag, 13. Juli, statt. Beide Termine beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dabei kündigte der Amtsinhaber Thomas Matrohs (parteilos) außerdem an, erneut kandidieren zu wollen.

Offiziell ausschreiben will die Verwaltung die Stelle am 25. April. Wer bei der Wahl antreten will, muss die entsprechenden Unterlagen bis zum 2. Juni einreichen. Neu ist, dass alle Bewerberinnen und Bewerber künftig zehn Unterschriften von Unterstützerinnen und Unterstützern benötigen.

Zu den Änderung gehört auch, dass generell eine Stichwahl entscheidet, sollte der erste Wahlgang keine Entscheidung bringen. Bislang standen in diesem Fall Neuwahlen an. Die neuen Regularien besagen, dass es nicht möglich ist, eine Bewerbung zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang zurückzuziehen. Eine öffentliche Vorstellung der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten ist für den 23. Juni geplant.