Umstritten als Künstler, angefeindet wegen seiner mangelnden Distanz zu Putins Regime: der Dirigent Teodor Currentzis

Teodor Currentzis und sein Ensemble Music Aeterna werden von zwei Kreml-nahen Unternehmen gefördert und sind auf Putins Wirtschaftsforum aufgetreten. Trotzdem halten die Salzburger Festspiele an der Operneröffnungspremiere fest.















Wenn es in einem Land starke Beharrungskräfte gibt, dann in Österreich. Gustav Mahler hat das in seiner viel zitierten Behauptung zusammengefasst, Tradition sei „Schlamperei“ – was sich seinerzeit auf den unhinterfragten Umgang mit Konventionen der musikalischen Aufführungspraxis bezog, sich aber durchaus auch auf andere Aspekte des Umgangs mit Althergebrachtem übertragen lässt. Traditionen und etablierte Strukturen sind sehr stark in der Alpenrepublik – besonders dort, wo die gesellschaftliche Elite sich seit jeher besonders gerne im Licht der Kunst sonnt. Also bei den Salzburger Festspielen. Die beginnen ihre Opernaufführungen 2022 an diesem Dienstag mit einem Doppelabend: Zu erleben ist erst Béla Bartóks Einakter „Herzog Blaubarts Burg“, danach Carl Orffs „De temporum fine comoedia“, übersetzt: „Das Lustspiel vom Ende der Zeiten“.