Tennisturnier: Valentin Gnoths Heimsieg

1 Zufriedene Gesichter bei der Siegerehrung der U-16-Nebenrunde, von links: 2. TG-Vorsitzender Michael Edlmaier, 1. Vorsitzender Peter Mastny, Gewinner Valentin Gnoth von der TG Plochingen, Finalist Leopold Jauss vom TC Mössingen und der Turnierverantwortliche Joachim Gersdorf Foto: /oh

Der Tennisspieler gewinnt bei den Plochingen Open die Konkurrenz der U 16. 14 Sieger aus 14 Vereinen.











Link kopiert

Nach der erfolgreichen Jubiläumsauflage im vergangenen Jahr mit neuer Rekordteilnehmerzahl wurden die Plochingen Open bei ihrer 21. Auflage in die Kategorie J2 hochgestuft und war damit in diesem Jahr eines von nur zwei J-2-Nachwuchsturnieren in Württemberg während der Sommersaison. Mit 131 Teilnehmern, von denen 79 in der deutschen Jugendrangliste geführt sind, war die sportliche Qualität abermals sehr hoch und die Zuschauer bekamen entsprechend guten Tennissport zu sehen.