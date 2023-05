1 Zusage für Stuttgart: Alexander Zverev Foto: dpa/Matthieu Mirville

Der deutsche Tennis-Star eröffnet seine Rasensaison beim Turnier auf dem Weissenhof – und freut sich auf den neuerlichen Start in Stuttgart.















Das Tennis-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof ist um eine Attraktion reicher! Alexander Zverev hat seinen Start für die „Boss Open“ vom 10. bis zum 18. Juni zugesagt. „Ich freue mich sehr, in Stuttgart dabei zu sein“, sagt der Olympiasieger, „Turniere in Deutschland haben eine große Bedeutung für mich, denn ich liebe es, vor meinen Fans zu spielen.“

In Stuttgart wird Zverev seine Rasensaison eröffnen. Auf diesem Untergrund hat der deutsche Tennis-Star schon mehrfach seine Qualitäten bewiesen – nun hofft er „auf einen guten Start“.

Weil Zverev aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung in der Weltrangliste auf Platz 27 zurückgefallen ist, muss er bereits in der ersten Runde des Turnier am Montag oder Dienstag (11. oder 12. Juni) antreten. Das verspricht auf dem Weissenhof Spannung von Beginn an.